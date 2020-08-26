Совместное предприятие по сборке городских автобусов МАЗ в Молдове планируют запустить в 2020 году. Об этом заявил посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин во время онлайн-встречи «Беларусь – Молдова: новые этапы экономического сотрудничества», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.
Посол рассказал, каким видит дальнейшее укрепление белорусско-молдавского взаимодействия. Он подчеркнул важность переориентации на развитие кооперационных связей между субъектами хозяйствования, создание совместных производств, реализацию инвестиционных проектов и расширение регионального торгово-экономического сотрудничества.
– В Молдове действуют около 10 совместных с Беларусью предприятий, собираются белорусские тракторы и троллейбусы. Предложено организовать в Кишиневе сборку автобусов, электробусов и лифтов. Завершается строительство производства по сборке городских автобусов МАЗ, которое планируется запустить уже в текущем году, – отметил А. Калинин.
До конца года планируется собрать и поставить в Кишинев 35 машинокомплектов троллейбусов «Белкоммунмаш». Также стороны достигли договоренности о проработке расширения линейки сборочного производства тракторов МТЗ в Гагаузии. minsknews.by