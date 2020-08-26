Тираспольский "Шериф" покинул европейские кубки, проиграв дома ирландскому клубу "Дандолк". К сожалению, тираспольчане, хотя и открыли быстро счет, не сумели удержать его, пропустив буквально перед свистком на перерыв.
В результате основное, а затем и дополнительное время матча закончились вничью, и была назначена серия пенальти. Ирландцы забили все пять ударов, а вот у "Шерифа" был один промах, в результате чего тираспольский клуб проиграл матч и покинул турнир.
Шериф - Дандолк 1:1 (1:1, 1:1, по пенальти - 3:5).