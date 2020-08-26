Dnestr.TV

 
0

«Шериф» покинул еврокубки, уступив по пенальти ирландскому «Дандолку»

«Шериф» покинул еврокубки, уступив по пенальти ирландскому «Дандолку»

Тираспольчане не удержали победный счет.

Тираспольский "Шериф" покинул европейские кубки, проиграв дома ирландскому клубу "Дандолк". К сожалению, тираспольчане, хотя и открыли быстро счет, не сумели удержать его, пропустив буквально перед свистком на перерыв.

В результате основное, а затем и дополнительное время матча закончились вничью, и была назначена серия пенальти. Ирландцы забили все пять ударов, а вот у "Шерифа" был один промах, в результате чего тираспольский клуб проиграл матч и покинул турнир.

Шериф - Дандолк 1:1 (1:1, 1:1, по пенальти - 3:5).

Голы: Посмак, 8 (1:0), Мюррей, 45 (1:1).

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Спорт объединяет
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Это нужно живым

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Спорт объединяет
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Это нужно живым
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна