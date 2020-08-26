Пункт выездного консульского обслуживания в г. Тирасполь с 5 октября 2020 года возобновляет консульский прием по вопросам гражданства детей младше 14 лет.
1. Прием заявлений для определения наличия российского гражданства по рождению (на момент рождения ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ) будет осуществляться по вторникам. Запись на прием будет вестись по телефону (533) 95539.
2. Прием заявлений для приобретения гражданства Российской Федерации детьми младше 14 лет (один из родителей которых является гражданином РФ, а другой – иностранным гражданином) будет осуществляться по понедельникам и четвергам. Запись на прием будет вестись по телефону (533) 95539. При этом заявители, которые были ранее записаны в электронную очередь по данному вопросу и не попали на прием из-за пандемии коронавируса, будут перезаписаны в первоочередном порядке.