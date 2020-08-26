Dnestr.TV

 
0

Российское консульство в Тирасполе возобновляет приём граждан по вопросам гражданства детей до 14 лет

Российское консульство в Тирасполе возобновляет приём граждан по вопросам гражданства детей до 14 лет

Пункт выездного консульского обслуживания в г. Тирасполь с 5 октября 2020 года возобновляет консульский прием по вопросам гражданства детей младше 14 лет.

1. Прием заявлений для определения наличия российского гражданства по рождению (на момент рождения ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ) будет осуществляться по вторникам. Запись на прием будет вестись по телефону (533) 95539.

2. Прием заявлений для приобретения гражданства Российской Федерации детьми младше 14 лет (один из родителей которых является гражданином РФ, а другой – иностранным гражданином) будет осуществляться по понедельникам и четвергам. Запись на прием будет вестись по телефону (533) 95539. При этом заявители, которые были ранее записаны в электронную очередь по данному вопросу и не попали на прием из-за пандемии коронавируса, будут перезаписаны в первоочередном порядке.

Перед записью на прием обязательно ознакомьтесь с перечнем необходимых документов для подачи заявлений в соответствующем разделе по ссылке: https://moldova.mid.ru/voprosy-grazdanstva.
moldova.mid.ru
  • Сегодня, 12:36
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Спорт объединяет
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Это нужно живым

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Спорт объединяет
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Это нужно живым
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна