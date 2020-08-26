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Молдова получила статус полноценного члена международной системы страхования «Зеленая карта»

Молдова получила статус полноценного члена международной системы страхования «Зеленая карта»

Молдова получило статус полноценного члена международной системы страхования «Зеленая карта». Об этом сообщили в Национальной комиссии по финансовым рынкам и Национальном бюро страховщиков автотранспорта.

После двух десятилетий мониторинга руководящий орган международной системы страхования «Зеленая карта» 24 сентября принял решение не продлевать мониторинг Молдовы, пишет actualitati.md.

– Это означает, что Национальное бюро страховщиков автотранспорта становится полноценным членом международной системы, – сообщается в преcс-релизе ведомства.
actualitati.md
  • Сегодня, 18:17
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