Молдова получило статус полноценного члена международной системы страхования «Зеленая карта». Об этом сообщили в Национальной комиссии по финансовым рынкам и Национальном бюро страховщиков автотранспорта.
После двух десятилетий мониторинга руководящий орган международной системы страхования «Зеленая карта» 24 сентября принял решение не продлевать мониторинг Молдовы, пишет actualitati.md.
– Это означает, что Национальное бюро страховщиков автотранспорта становится полноценным членом международной системы, – сообщается в преcс-релизе ведомства. actualitati.md