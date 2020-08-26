Пользователи российской сети "ВКонтакте" на Украине будут отслеживаться правоохранительными органами и ставиться на учет. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов напомнил, что российская сеть "ВКонтакте" запрещена на Украине в рамках введенных санкций. По его словам, в дальнейшем государство планирует отслеживать пользователей, которые, несмотря на запрет, продолжают посещать российские соцсети, а за распространение информации будет ставить их на учет в полиции. "На пользователях, которые пользуются этими ресурсами, должна быть ответственность [за то], для чего они это делают. Дело в том, что, согласно той системе, которая начинает работать, все пользователи должны будут находиться на учете. Если они и далее будут распространять этот российский контент на территории государства, они будут получать блок и иметь дело с нашей полицией", - анонсировал секретарь СНБО, передает tass.ru
Данилов также сообщил, что технические специалисты на Украине совместно с зарубежными работают над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению "ВКонтакте" на территории страны. "В стране есть институции, которые сейчас находятся в работе [по решению проблемы доступа к приложению "ВКонтакте"]. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен", - отметил он.
Данилов напомнил, что российская сеть "ВКонтакте" запрещена на Украине в рамках введенных санкций.
12 сентября сеть "ВКонтакте" на своей странице для украинских пользователей сообщила, что разработчиками улучшена работа прокси-сервера в мобильном приложении и теперь им можно пользоваться беспрепятственно.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая указом продлил запрет работы российских сайтов и соцсетей до 2023 года в соответствии с решением СНБО. Сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании "Мейл.ру", "Яндекс", "Яндекс.Украина" попали под запрет украинских властей 15 мая 2017 года, когда действующий в то время президент Петр Порошенко утвердил расширение санкционного списка в отношении 1 228 физических и 468 юридических лиц. Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам.