Так будет называться мобильное приложение по контролю самоизоляции граждан. Людям, въезжающим в Приднестровье, на границе при заполнении эпидкарты будет предложено несколько способов контроля.
При наличии смартфона человек указывает номер своего телефона. На пропускном пункте его сразу вносят в информационную базу. Затем в течение суток гражданин самостоятельно в домашних условиях устанавливает мобильное приложение.
Со стороны МВД программное обеспечение проработано. Сейчас решаются технические вопросы на погранпостах.