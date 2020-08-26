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Информация о криминогенной обстановке

Информация о криминогенной обстановке

В период с 18 по 24 сентября на территории республики зарегистрировано 173 заявления и сообщения о преступлениях. По 108 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно разбойное нападение, 27 краж (десять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано шесть фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по всем фактам).

Сотрудниками ОВД было разыскано восемь граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны четыре госдолжника и два неплательщика алиментов, передает пресс-центр МВД ПМР.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1340 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 16 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено семь таких водителей, Рыбницкого района – четыре, г. Бендеры – три, Слободзейского и Григориопольского районов – по одному.

С 18 по 24 сентября в республике зарегистрировано семь пожаров.Погибших и раненых нет. Два пожара – в Григориопольском районе (с. Гыртоп и г. Григориополь), столько же – в Каменском районе (с. Катериновка и г. Каменка), по одному пожару – на территории обслуживания г. Тирасполь (с. Суклея), Дубоссарского (с. Цыбулёвка) и Рыбницкого районов (с. Белочи).По фактам нарушений правил пожарной безопасности составлено 26 административных протоколов.
mvdpmr.org
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