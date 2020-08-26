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Крысу-сапера наградили медалью за храбрость (фото)

Крысу-сапера наградили медалью за храбрость (фото)

В Камбодже торжественно вручили медаль «За храбрость и спасение жизней» африканской гигантской крысе по имени Магава.

Дело в том, что уже на протяжении семи лет этот грызун успешно работает сапером, помогая военным обследовать обширные территории на предмет неразорвавшихся наземных мин.

Крысу-сапера наградили медалью за храбрость (фото)

За годы своей службы Магава обнаружил 39 мин и 28 других опасных боеприпасов, исследовав территорию в 141 тысячу квадратных метров. По словам специалистов, крыса может за полчаса обследовать территорию размером с теннисное поле, для чего человеку с металлодетектором пришлось бы потратить около четырех часов.

Крысу-сапера наградили медалью за храбрость (фото)

Сообщается, что Магава стал первым животным-сапером в мире (кроме собак), кто получил золотую медаль PDSA (животный аналог «Георгиевского креста»).

Как пишет BBC, африканские гигантские крысы — очень умные животные и легко поддаются дрессировке. Магаву «приняли на работу» в очень юном возрасте и начали его активно тренировать за вкусную награду. При обнаружении взрывчатых веществ грызун подает специальный сигнал и замирает. За свою семилетнюю карьеру этот малыш еще ни разу не пропустил ни одной мины, за что его прозвали «геройской крысой».

Крысу-сапера наградили медалью за храбрость (фото)

Работа Магавы действительно очень важна и спасает множество жизней. За годы гражданской войны в Камбодже (с 1975 по 1998 годы) было заложено до 6 миллионов наземных мин. До сих пор они представляют большую опасность для населения страны.
news.mail.ru
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