К 250-летию покорения русскими войсками Бендерской крепости Институт социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) и Приднестровское историческое общество подготовили Атлас исторических карт 1770 года. В сборнике собраны 15 уникальных картографических документов, отражающих события двухмесячной осады Бендер. Презентация издания прошла в «Старом Бастионе» исторического военно-мемориального комплекса «Бендерская крепость». ИСПИРР организовал круглый стол, среди приглашенных гостей были советник Президента ПМР Павел Прокудин, координатор Россотрудничества Николай Журавлев, замминистра иностранных дел ПМР Александр Стецюк, представители научного сообщества, Госархива, Бендерского историко-краеведческого музея, сотрудники Бендерской крепости.
Как отметил директор ИСПИРР Игорь Шорников, работа над сборником карт началась в начале года. Это одно из направлений работы по популяризации истории Приднестровья. Взаимодействие Приднестровского исторического общества, ИСПИРР, научных сотрудников Бендерской крепости, музейных работников и Российского государственного военно-исторического архива позволило создать иллюстративное издание уникальных картографических источников, пишет novostipmr.com.
«Практически все эти карты публикуются в хорошем качестве впервые. Отдельно мы сделали выставку «Покорение Бендер», где отображены этапы штурма, подготовка, взятие крепости, чтобы распечатать и увидеть, что это не просто военная карта, а образец военного искусства. Это уровень штабной культуры офицеров русской армии. Показаны не только важные для осады объекты, сама крепость, близлежащие территории, но и отдалённые населенные пункты. Из них мы узнаём историю современных сёл», - сказал Игорь Шорников.
Карты отражают события одного из важнейших эпизодов Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. В сентябре 1770 года после тяжёлой осады, длившейся несколько месяцев, граф Петр Панин решился на штурм ещё ни разу не побежденной турецкой твердыни. Взрыв более чем шести тысяч тонн пороха, заложенных в подземных галереях под бастионами крепости, завалил землей сухой ров. По нему, как по мосту, прошли штурмовые группы гренадеров, среди которых был и Михаил Кутузов - в будущем знаменитый генерал, дипломат и царедворец.
Атлас показывает движение русской армии графа Петра Панина к Бендерам, детальный план осады, размещение и задачи боевых подразделений. Всё это на схемах и картах 250-летней давности, созданных специалистами штаба 2-й российской императорской армии. На них прорисованы все детали местности – от рельефа и окрестных населённых пунктов до фортификационных элементов Бендерской крепости. Отмечены даже позиции осадных орудий и направления их огня. Мы видим размещение русского лагеря под стенами Бендер, траншеи для подавления вражеской артиллерии, позиции вспомогательного корпуса на левом берегу Днестра у деревни Баркан (Парканы).
К тому времени Бендеры - титан среди крепостей Северного Причерноморья: 10 тысяч человек и 400 орудий за пятиметровым земляным валом со стенами бастионов и сухим рвом шириной до 15 метров.
Осадив Бендеры, граф Панин стремился вплотную приблизиться к валам с помощью траншей и подземных ходов. Последние должны были сыграть решающую роль во взятии твердыни. В подкопах планировали заложить бомбы, чтобы силой взрыва создать проход в крепость. Но турки сложа руки не сидели, а, напротив, предпринимали частые вылазки, пытаясь сорвать осаду. Османы копали и подземные контрмины, надеясь помешать закладке пороха под крепость. Перестрелки в тоннелях были обычным явлением.
Тем временем у Панина стали заканчиваться артснаряды. Проблема была настолько серьезной, что командарм назначил вознаграждение за каждое принесенное с поля выстрелянное ядро. Это стало своего рода экстремальным развлечением: под огнём османов русские собирали тяжелые снаряды и уносили их на артпозиции.
Задачу штурма решили с помощью так называемого усиленного горна - мощного направленного взрыва 400 пудов (почти 6,5 тонн) пороха. Образовалась огромная воронка диаметром 25 метров. Взрыв поднял огромное количество земли и завалил ею ров. Получилось что-то вроде моста, по которому и пошли штурмующие.
«Сегодня мы наблюдаем неприступные стены Бендерской крепости и понимаем, что русское оружие совершило невозможное, взяв крепость 250 лет назад. Нам есть чем гордится, есть что изучать. Важно, чтобы знания передавали последующим поколениям. В нашей республике все для этого делается», - сказал в своем выступлении Павел Прокудин.
Сегодня, 250 лет спустя, можно оценить масштаб и значимость событий и персоналий того времени, отметил в приветственном письме к участникам круглого стола Президент ПМР Вадим Красносельский, которое зачитал советник главы государства.
«На протяжении последних лет история Бендерской крепости восстает из небытия. Проводя исторические изыскания, мы вместе раскрываем новые неизведанные детали истории, а героическое прошлое становится частью нашего настоящего», - отметил Президент ПМР.
Реконструкция Бендерской крепости началась в 2007 году по инициативе Вадима Красносельского. В течение многих лет проводились исследования и восстановительные работы. В итоге на территории крепости был создан исторический военно-мемориальный комплекс, включающий цитадель и парк Александра Невского. Его торжественное открытие состоялось 7 октября 2018 года. novostipmr.com