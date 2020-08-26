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Дефицит бюджета Молдовы к началу сентября вдвое больше, чем за весь 2019 год

Дефицит бюджета Молдовы к началу сентября вдвое больше, чем за весь 2019 год

Дефицит государственного бюджета Молдовы к началу сентября превысил 6,059 млрд леев ($356,4 млн), что вдвое больше, чем за весь 2019 г. (3,102 млрд леев).

Согласно данным Министерства финансов, по сравнению с январем-августом 2019 г. дефицит увеличился на 3,669 млрд леев, передает infotag.md

Минфин объясняет это тем, что в условиях пандемии и вызванного ею экономического кризиса доходы казны государства сократились на 976,4 млн леев (3,9%), до 23,764 млрд леев ($1,397 млрд), тогда как расходы выросли на 2,692 млрд леев (9,9%), составив 29,823 млрд леев ($1,754 млрд).

Основную часть поступлений обеспечили таможенные органы (13,846 млрд леев), поступления от которых уменьшились на 3,3%, и Налоговая служба - 10,566 млрд леев (-4,1%).

Наибольшее снижение продемонстрировали доходы от проектов, финансируемых из внешних источников. И без того скромные, они сократились на 28,8%, составив лишь 136,9 млн леев ($7,2 млн).

Дефицит госбюджета покрывался как за счет внутренних источников - 4,288 млрд леев, так и внешних - 4,502 млрд леев.

На конец августа на счетах госбюджета оставалось 5,645 млрд леев, из которых 994,2 млн леев - на проекты, финансируемые из внешних источников.

Infotag.md
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