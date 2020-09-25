Победившую на выборах главы сельского поселения в Костромской области уборщицу Марину Удгодскую выдвинули на Нобелевскую премию мира, пишет "Московский комсомолец".
Эксперимент с предложением ее кандидатуры провели журналисты издания, передает ria.ru
Они заполнили специальную форму для подачи заявки. Отмечалось, что выдвигать кандидатов могут не все: инициатор должен соответствовать определенным критериям. Так, в частности, внести кандидатуру могут университетские профессора, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов, а также директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики.
Один из авторов инициативы отметил, что имеет удостоверение преподавателя и опыт ведения лекций в университете, а потому причислил себя к этой категории. Далее он выдвинул кандидатуру Удгодской, обосновав это тем, что "молодая женщина доказала всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление".
Издание уточняет, что решение о номинации остается за Нобелевским комитетом. Узнать, действительно ли заявка была принята, будет невозможно в ближайшие 50 лет.
Однако авторы инициативы подчеркнули, что формально уборщица выдвинута на "мирный" Нобель.
"Марину Удгодскую в любом случае можно поздравить с выдвижением. Пусть для нее это будет второй большой сюрприз после победы на выборах", — заявили они.
Главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района ранее избрали Марину Удгодскую — женщину, которая убиралась в здании администрации.
Напомним, В Повалихинском сельском поселении Чухломского района Костромской области победу на выборах одержала уборщица Марина Удгодская.
Женщина призналась, что выдвинуть кандидатуру её попросил глава поселения Николай Локтев, он же был её единственным соперником во время выборов.
«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то», — прокомментировала Удгодская свою победу.
Вступить в должность избранная глава должна 1 октября. Пока же она продолжает трудиться на своей прежней работе — убирает в здании администрации поселения. ria.ru