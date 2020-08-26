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Нацбанк выводит из обращения монету 25 копеек и старые банкноты 1 и 2 грн

Нацбанк выводит из обращения монету 25 копеек и старые банкноты 1 и 2 грн

Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения монеты номиналом в 25 копеек, образца до 2003 года, бумажные банкноты 1 и 2 грн и монеты 1 грн образца 1996 года.

Сообщается, что с 1 октября монетами 25 копеек нельзя расплачиваться, однако до 30 сентября 2021 года их можно сдать во все банки, а до 30 сентября 2023 года - в Нацбанк и четыре уполномоченные банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Затем монеты будут утилизировать.

Монеты 10 копеек остаются в обращении для удобства, так как при расчете наличными цены округляются до 10. В дальнейшем расплачиваться можно и 50 копейками.

Также с 1 октября с обращения активно будут выводить старые банкноты 1 и 2 грн и монету номиналом 1 грн, которые ввели в 1996 году. Сейчас таких банкнот лишь 2% и ими почти не пользуются.

Этими банкнотами можно расплачиваться, но когда они попадут в банки - их изымут, а потом уничтожат.

Банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет расплачиваться, но в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут новые "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.
nash.live

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