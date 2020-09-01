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В Карпатах выпал первый снег

В Карпатах выпал первый снег

Температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С).

На Черногорском хребте в Карпатах в воскресенье, 27 сентября, выпал первый снег, сообщает Украинский гидрометцентр.

"В Карпатах 26-27 сентября, в результате прохождения активного циклона, температура воздуха в горах снизилась до +4°С, а на высокогорье – до +1°С (местами до 0°С). Зафиксировано выпадение сильных дождей, на Черногорском хребте выпал первый снег", - говорится в сообщении.

В Карпатах выпал первый снег
Укргидрометцентр

Также выпал снег на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области.

В Карпатах выпал первый снег
Укргидрометцентр

Напомним, что на западе США в нескольких штатах неожиданно выпал снег. В частности, обильные осадки прошли в Монтане, Вайоминге, Колорадо, Небраске и Южной Дакоте.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:18
  • DTV
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