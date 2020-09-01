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В Молдове подорожали экзотические фрукты

В Молдове подорожали экзотические фрукты

В молдавской рознице в сентябре традиционно установились самые высокие цены на экзотические фрукты в сезоне. В ряде случаев цены (супермаркетов) превышают среднегодовые на 40%.

На столь высоком уровне цены на плодовую экзотику сохранятся – а, возможно, и вырастут - до середины октября, передает east-fruit.com

Как сообщили в Ассоциации сетевых ритейлеров, причина роста цен — в истощении складских запасов. Так, сезон цитрусовых завершился еще в мае, когда крупные поставки свежих фруктов прекратились. Трейдеры-поставщики до сих пор работают на собственных складских резервах, и к началу осени их предложение крайне ограничено - как по ассортиментной матрице «экзотики», так и относительно разнообразия качественных категорий продукции.

Сейчас на ситуации в молдавском сетевом ритейле начал сказываться тот факт, что оптовики освобождают склады от «неликвидов», чтобы освободить складские мощности под продукцию нового урожая цитрусовых (ожидается в конце октября). Именно в этот период молдавские трейдеры-импортеры начинают закупки цитрусовых в Турции, на которые приходится половина объемов поставок этих плодов в РМ. До этого момента ритейл будет вынужден формировать ассортимент из того, что есть в наличии у оптовиков, и играть по их правилам.

В итоге, молдавские розничные сети сейчас предлагают гранат по цене в 120 леев/кг ($7,2/кг), грейпфрут — 45-55 леев/кг ($2,71-3,31/кг), апельсины - 42-45 леев/кг ($2,53-2,71/кг), помело — 40 леев/кг ($2,40/кг), лимоны — 37 леев/кг ($2,22/кг). По словам ритейлеров, сейчас самая высокая цена — очевидно, на высококачественный продукт. К примеру, из-за отсутствия турецких апельсинов, в Молдову поставляются цитрусовые из Южной Африки, а они дороже из-за высоких логистических затрат. В результате, спрос на данную «экзотику» низкий, и сети к его закупкам относятся осторожно.

Оживление торговли цитрусовыми ожидается не раньше начала ноября, «когда ритейл нацелен не на наценку, а на объемы продаж». Вплоть до марта «высокий сезон» традиционно держится за счет двух высоколиквидных позиций — мандаринов и апельсинов, оптовая цена на которые не превышает 1 евро/кг.

Ежегодно в Молдову поставляется порядка 26-27 тысяч тонн цитрусовых. В нынешнем году рост объемов прогнозируется в пределах 10%.

east-fruit.com
  • Сегодня, 07:21
  • DTV
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