Dnestr.TV

 
0

Это надо знать гражданам Молдовы, отправляющимся в Украину - подробности

Это надо знать гражданам Молдовы, отправляющимся в Украину - подробности

Посольство Молдовы в Киеве предупредило соотечественников, желающих отправиться в соседнюю страну, о правилах, которые позволят пересечь ее государственные рубежи.

Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию Украины установлены до 00.00 часов 28 сентября. То есть, с наступлением понедельника иностранцы смогут въехать в Украину, в том числе с целью транзита, с соблюдением ряда условий.

В первую очередь, необходимо будет предъявить на пункте пропуска страховой полис. Украинские таможенники должны удостовериться в наличии этого документа на случай, если гражданин Молдовы заразится в соседней стране коронавирусом, и ему потребуется лечение, сообщает sputnik.md

Полис должен быть оформлен украинской страховой компанией или представительством зарубежной компании на Украине, либо компанией-партнером украинского страховщика.

Также нашим соотечественникам при пересечении госграницы Украины обязательно иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, проведенный в лабораториях Молдовы за 48 часов до момента предъявления документа на таможне. Тест лучше просить заполнять на русском или английском языках. Не имеющие на руках результата теста могут его сдать в течение 48 часов в Украине.

Для тех, кто едет транзитом через территорию соседней страны, необходимо будет по требованию пограничников и таможенников предъявлять билет на автобус или самолет.


sputnik.md
  • Сегодня, 07:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Это нужно живым
  • День, наполненный особым смыслом
  • Нейрострит в Бендерах

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Это нужно живым
  • День, наполненный особым смыслом
  • Нейрострит в Бендерах
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна