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Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Карабахе

Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Карабахе

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Ереван и Баку немедленно прекратить бои, снизить напряженность и вернуться к переговорам, говорится в комментарии официального представителя Генерального секретаря Организации Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен новым возобновлением боевых действий вдоль линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Он осуждает применение силы и сожалеет о гибели людей и потерях среди гражданского населения", — сказано в комментарии.

"Генеральный секретарь настоятельно призывает стороны немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и без промедления вернуться к конструктивным переговорам", — подчеркнул Дюжаррик.

Также Генсек ООН Антониу Гутерреш свяжется с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в связи с последней эскалацией в зоне Нагорного Карабаха, пишет ria.ru

"Он (Гутерреш. — Прим. ред.) проведет разговоры с президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении", — заявил Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь заявляет о своей полной поддержке важной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и настоятельно призывает стороны работать в тесном контакте с ними для скорейшего возобновления диалога без предварительных условий.

В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
ria.ru
  • Сегодня, 08:12
  • DTV
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