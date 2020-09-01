На встрече будут подняты такие темы, как защита жизни людей и восстановление экономического роста стран.
Встреча лидеров G20, намечена на 20-21 ноября текущего года, пройдет в виртуальном формате. Об этом говорится в совместном заявлении стран Группы двадцати, опубликованном в понедельник, 28 сентября, на сайте G20.
Председательствовать на саммите будет король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщает korrespondent.net.
"Предстоящий саммит G20 будет сосредоточен на защите жизни людей и восстановлении экономического роста. Для этого будут рассмотрены вскрывшиеся во время пандемии уязвимые места и заложены основы для светлого будущего", - указано в заявлении.
Как сообщалось, государства, входящие в Большую двадцатку, и приглашенные страны условились выделить более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом. korrespondent.net