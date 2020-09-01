На заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР говорили о растущей заболеваемости коронавирусом и факторах, провоцирующих этот рост. Названы «горящая» Молдова, начало учебного года, ослабевающая карантинная дисциплина среди населения. Президент нацелил на усиление контроля исполнения антикоронавирусных требований, активизацию профилактической и информационно-сопроводительной деятельности, а также рекомендовал органам государственной власти и управления вернуться к практике перевода как минимум трети персонала на работу в дистанционном режиме. Кроме того, Вадим Красносельский категорически запретил проведение любого рода кабинетных совещаний, собраний, заседаний круглых столов, дискуссионных встреч, планерок и так далее – все рабочие встречи организуются в режиме видеоконференций и селекторных совещаний. Напомнил Глава государства и о недопустимости нахождения педагогов и воспитателей в учреждениях сферы образования по окончании уроков (занятий). На заседании Оперштаба отмечено, что в республике продолжают закрывать на карантин классы, в которых выявлены случаи инфицирования коронавирусом. За несколько дней на дистанционное обучение переведены пять классов столичных школ, два –в Дубоссарах, один –в Карагаше. В Рыбнице на карантине 14 классов.
Многочисленные запросы поступают в адрес госорганов относительно открытия ясельных групп детских садов. Президент считает, что в существующих обстоятельствах подвергать риску инфицирования малышей недопустимо: в случае выявления очага заболевания в группах, возраст воспитанников которых меньше трех лет, изолировать в условиях больничных стационаров придется не только детей, но и их родителей. Вадим Красносельский призвал граждан думать в первую очередь о безопасности членов семьи, а членов Оперштаба, принимающих консолидированные решения, – о небезграничных возможностях приднестровского Минздрава и растущей с каждым новым пациентом COVID-госпиталей нагрузке на бюджет. Пока ясли остаются закрытыми. Детям, не посещающим в связи с коронавирусными ограничениями детские сады, предусмотрена помощь от государства – продуктовые наборы либо денежный эквивалент их стоимости, сообщает пресс-служба Президента.
Особое внимание сегодня уделено выхватинской психиатрической больнице. Там зафиксирована COVID-вспышка: инфицировано 24 подопечных и трое сотрудников. На базе женского отделения временно развернут инфекционный центр. Первый случай был занесен при поступлении новой пациентки. Президент в этой связи подчеркнул значимость тестирования граждан при приеме в медицинские стационары, а также в учреждения закрытого типа. Кроме того, Глава государства настаивает на двухнедельной профилактической изоляции таких граждан от остальных пациентов (воспитанников). Говорили на совещании и об инфраструктуре ГУ «Республиканская психиатрическая больница», корпус которой расположен в селе Выхватинцы. О плачевности его состояния известно. Здание не соответствует функционалу, количеству пациентов, санитарным нормам. Изучаются варианты перевода учреждения по другому адресу. Работа в этом направлении была приостановлена в связи с наступившей пандемией. Вопрос остается в повестке.
В связи с растущей потребностью проведения тестов на наличие в организме коронавируса, сохраняет актуальность тема организации исследования биоматериала граждан с помощью экспресс-тестов нового типа. В ближайшее время ожидается закупка 200 единиц. Формируется более объемный заказ. Президент поручил изучить вопрос целесообразности оснащения соответствующих лабораторий в различных медучреждениях республики. Минздрав доложит о потребности и предполагаемых затратах на приобретение оборудования. president.gospmr.org