Правительство Украины готовится изменить правила въезда для иностранцев, для которых действовал запрет из-за пандемии коронавируса.
По проекту решения, въезд разрешат при наличии страхового полиса, что включает случаи, связанные с Covid-19, передает point.md со ссылкой на "Европейская правда".
Документ планируют утвердить по процедуре, позволяющей принимать правительственные решения в дни, когда не происходит полноценного заседания правительства.
Согласно проекту, из постановления исключат положение, которое ввело полный запрет на въезд иностранцев.
Вместо этого в статью 10 "на территории Украины на период действия карантина запрещается" добавлен новый пункт: 4) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства. Согласно ему, въезд запрещается:
- без имеющегося полиса (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывает расходы, связанные с лечением COVІD-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.
Из этой нормы есть исключения для "иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира'', участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.
Аналогичное требование распространяется и на пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства.
Процедура самоизоляции и выхода из нее в случае получения отрицательного ПЦР-теста для иностранцев, которые "прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19" устанавливается идентичной с той, что и для украинцев, прибывающих из таких стран. Исключения предусмотрены для отдельных категорий иностранцев (дипломаты, инструкторы НАТО и т.д.).
Правила въезда иностранцев в Украину: что известно
Отныне иностранцы будут придерживаться тех же правил, что и украинцы, которые возвращаются из-за границы.
Правила зависят от принадлежности того или иного государства к перечню стран со значительным распространением коронавируса. Такими государствами признаны те, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.
Следовательно, в случае, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине, то иностранцы должны:
- идти на самоизоляцию или сделать тест на коронавирус по прибытии;
- установить электронное приложение в случае самоизоляции;