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Украина изменит процедуру въезда для иностранцев на время пандемии

Украина изменит процедуру въезда для иностранцев на время пандемии

Правительство Украины готовится изменить правила въезда для иностранцев, для которых действовал запрет из-за пандемии коронавируса.

По проекту решения, въезд разрешат при наличии страхового полиса, что включает случаи, связанные с Covid-19, передает point.md со ссылкой на "Европейская правда".

Документ планируют утвердить по процедуре, позволяющей принимать правительственные решения в дни, когда не происходит полноценного заседания правительства.

Согласно проекту, из постановления исключат положение, которое ввело полный запрет на въезд иностранцев.

Вместо этого в статью 10 "на территории Украины на период действия карантина запрещается" добавлен новый пункт: 4) пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства. Согласно ему, въезд запрещается:

- без имеющегося полиса (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией - партнером на территории Украины (ассистанс), и покрывает расходы, связанные с лечением COVІD-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Из этой нормы есть исключения для "иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, и лиц, признанных беженцами, или лиц, нуждающихся в дополнительной защите, работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих (подразделений) вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира'', участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил.

Аналогичное требование распространяется и на пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из них иностранцами и лицами без гражданства.

Процедура самоизоляции и выхода из нее в случае получения отрицательного ПЦР-теста для иностранцев, которые "прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19" устанавливается идентичной с той, что и для украинцев, прибывающих из таких стран. Исключения предусмотрены для отдельных категорий иностранцев (дипломаты, инструкторы НАТО и т.д.).

Правила въезда иностранцев в Украину: что известно

Отныне иностранцы будут придерживаться тех же правил, что и украинцы, которые возвращаются из-за границы.

Правила зависят от принадлежности того или иного государства к перечню стран со значительным распространением коронавируса. Такими государствами признаны те, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

Следовательно, в случае, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине, то иностранцы должны:

- идти на самоизоляцию или сделать тест на коронавирус по прибытии;

- установить электронное приложение в случае самоизоляции;

- иметь действующий страховой полис.

point.md
  • Вчера, 18:33
  • DTV
  • Просмотров: 56
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