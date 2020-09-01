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В Бендерах депутаты приняли ряд решений

В Бендерах депутаты приняли ряд решений

На внеочередной 57 сессии депутаты городского Совета внесли изменения и дополнения в Решение «О формировании участковых избирательных комиссий для организации голосования по всем видам избирательных кампаний, референдумов и отзывов выборных лиц на территории г. Бендеры, с. Варница, с. Гыска, с. Протягайловка». В связи с тем, что утверждены вновь созданные участковые комиссии №№ 17, 23, 29 и, руководствуясь пунктом 3 статьи 26 Избирательного кодекса ПМР, Бендерским городским Советом народных депутатов были скорректированы составы участковых избирательных комиссий.

Изменения коснулись и целевой Программы капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры на 2020 год. Пандемия и карантин внесли свои коррективы в первоначальные планы. В связи с уменьшением доходной части программы, уменьшилось и финансирование расходной части по некоторым статьям. Но, несмотря на все это, благоустройство и капитальные ремонты некоторых объектов все же продолжатся. Так, например, ремонт фасада здания УНО, ДДЮТ «Алые паруса» и отмостка городского бассейна будут выполнены как и планировалось. Обсуждая сокращение финансирования, особое внимание депутаты уделили обустройству остановочных пунктов, предусмотренных в рамках данной программы. До конца нынешнего года установят 12 остановок в разных микрорайонах Бендер.

bendery.org
  • Вчера, 18:24
  • DTV
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