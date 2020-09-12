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В Приднестровье отменили концерты и фестивали

В Приднестровье отменили концерты и фестивали

В Приднестровье отменили концерты в столичном Екатерининском парке и фестивали в Бендерской крепости. Информацию подтвердили в Управлении культуры Тирасполя и госадминистрации Бендер.

Отмена массовых мероприятий связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции.

Напомним: 4 октября в Бендерской крепости должен был состояться фестиваль Music Fest, а на сценической площадке столичного Екатерининского парка в эти выходные ожидалось выступление оркестра Тираспольского юридического института им. М. И. Кутузова, а также педагогов и учащихся Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского, пишет novostipmr.com.

В Приднестровье в последние дни растет число заболевших коронавирусом. Всего в республике диагностировано 3 710 случаев инфицирования COVID-19. Успешно прошли лечение 2 455 человек. Умерли 92 пациента.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:49
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