В Приднестровье отменили концерты в столичном Екатерининском парке и фестивали в Бендерской крепости. Информацию подтвердили в Управлении культуры Тирасполя и госадминистрации Бендер.
Отмена массовых мероприятий связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции.
Напомним: 4 октября в Бендерской крепости должен был состояться фестиваль Music Fest, а на сценической площадке столичного Екатерининского парка в эти выходные ожидалось выступление оркестра Тираспольского юридического института им. М. И. Кутузова, а также педагогов и учащихся Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского, пишет novostipmr.com.
В Приднестровье в последние дни растет число заболевших коронавирусом. Всего в республике диагностировано 3 710 случаев инфицирования COVID-19. Успешно прошли лечение 2 455 человек. Умерли 92 пациента. novostipmr.com