Переговоры между Азербайджаном и Арменией сейчас невозможны из-за неприемлемых требований Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь. Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану, а если он говорит, что Карабах — это Армения, и говорит, что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет", — сказал глава государства в эфире "России 1", передает ria.ru
По его словам, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.
Как подчеркнул Алиев, ситуация в Нагорном Карабахе сейчас напряженная. По его словам, "с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих".
"Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", — добавил президент.
Роль Турции в регионе он оценил как стабилизирующую, Алиев уточнил, что Анкара морально поддерживает Баку в конфликте.
Он также подчеркнул, что у Азербайджана нет информации о том, что турецкие военные сбили самолет ВВС Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.