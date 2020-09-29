Dnestr.TV

 
0

Президент Азербайджана заявил о невозможности переговоров с Арменией

Президент Азербайджана заявил о невозможности переговоров с Арменией

Переговоры между Азербайджаном и Арменией сейчас невозможны из-за неприемлемых требований Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь. Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану, а если он говорит, что Карабах — это Армения, и говорит, что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет", — сказал глава государства в эфире "России 1", передает ria.ru

По его словам, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.

Как подчеркнул Алиев, ситуация в Нагорном Карабахе сейчас напряженная. По его словам, "с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих".

"Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", — добавил президент.

Роль Турции в регионе он оценил как стабилизирующую, Алиев уточнил, что Анкара морально поддерживает Баку в конфликте.

Он также подчеркнул, что у Азербайджана нет информации о том, что турецкие военные сбили самолет ВВС Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

ria.ru
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Это нужно живым
  • Нейрострит в Бендерах
  • День, наполненный особым смыслом

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Это нужно живым
  • Нейрострит в Бендерах
  • День, наполненный особым смыслом
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна