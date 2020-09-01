Государственный таможенный комитет ПМР продолжает информировать граждан – владельцев автомобилей с приднестровской регистрацией, находящихся в данное время на территории Российской Федерации. Срок временного ввоза транспортных средств для личного пользования, который истекает в период с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года, продлён до 31 марта 2021 года.
Согласно официальному сообщению Федеральной таможенной службы России соответствующие изменения были внесены в Решение Совета ЕЭК № 47 от 29 апреля 2020 года.
Таким образом, владельцы транспортных средств, по которым невозможно было завершить процедуру временного ввоза в связи с пандемией COVID-19, смогут до 31 марта 2021 года (а не до 30 сентября 2020 года, как было установлено ранее) исполнить обязательства, принятые при ввозе таких автомобилей на территорию ЕАЭС. Продление временного ввоза транспортных средств для личного пользования будет осуществляться должностными лицами таможенных органов без фактического прибытия физических лиц на таможенные посты. customs.gospmr.org