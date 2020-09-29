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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Инициатором разговора стала армянская сторона, сообщает пресс-служба Кремля.

В публикации сказано, что Путин «выразил серьезную озабоченность» из-за продолжающихся боевых действий в регионе. «Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», — отметили в пресс-службе. Другие подробности не приводятся.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций. Армения в ответ сообщила о нападении азербайджанских военнослужащих на Арцах. В тот же день Пашинян позвонил Путину. По этому поводу пресс-служба президента России выпустила пресс-релиз, аналогичный сегодняшнему. Позже в Кремле призвали другие страны не подливать масла в огонь конфликта.

Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Несмотря на это, военные действия периодически возобновляются.
lenta.ru
  • Сегодня, 08:03
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