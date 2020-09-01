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ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

Евросоюз поддержит в рамках Программы мер по укреплению доверия восстановление 10 культурно-исторических объектов на обоих берегах Днестра.

Об этом сообщили организаторы, пояснив, что на конкурс проектных идей поступило 248 предложений.

Группа мониторинга культурного наследия, в которую входят местные и международные эксперты, созданная в рамках Программы, отобрала на первом этапе 30 объектов. После их посещения и анализа 16 проектов были представлены на публичное обсуждение. А окончательный список проектов, которые будут восстановлены с помощью Евросоюза, утвержден на основе голосов общественности и решения экспертов 50/50.

После консультаций с общественностью и экспертами, в рамках Программы ЕС «Меры по укреплению доверия» были отобраны 10 культурно-исторических объектов на обоих берегах Днестра, для которых будут проведены реставрационные работы.

Объекты с правого берега Днестра:

1. Ветряная мельница в селе Гайдар

2. Проект по оцифровке мультфильмов созданных на киностудии Mолдова Фильм

3. Водонапорная башня в Шолдэнешть

4. Усыпальница семьи Макри в Дубэсарий Векь

5. Музей в селе Дороцкая

Объекты с левого берега Днестра:

1. Синагога в селе Рашков

2. Аудиториум Высшего художественного колледжа г. Бендеры

3. Башня ветров в селе Строенцы

4. Церковь в селе Рашков

5. Водяная мельница в селе Белочь.

Процесс отбора начался в январе 2020 года с конкурса проектных идей. В результате конкурса, к концу февраля 2020 года было зарегистрировано 248 предложений. Группа мониторинга культурного наследия, в которую входят местные и международные эксперты, созданная в рамках Программы ЕС «Меры по укрепления доверия», выбрала 30 объектов. специалисты посетили отобранные объекты для более тщательного рассмотрения и оценки.

Впоследствии, 16 проектов были представлены на публичное голосование, которое завершилось 3 августа и собрало около 37 000 голосов.

В свою очередь, специалисты Группы мониторинга культурного наследия проанализировали каждый объект с точки зрения его культурно-исторической значимости, актуальности реставрационных работ и принципов укрепления доверия.

Окончательный список проектов, которые будут восстановлены с помощью Евросоюза, был создан на основе голосов общественности, в размере 50% и решения экспертов - 50%.

Команда Программы ЕС «Меры по укрепления доверия», реализуемая ПРООН, подпишет Меморандумы о взаимопонимании с учреждениями, администрирующие культурно-исторические объекты.

Впоследствии будут разработаны эскизы проектов и начаты реставрационные работы построек, в соответствии с местными и международными правилами сохранения культурного наследия.

Каждый этап процесса будет освещаться, а компании, которые будут выполнять проектные и восстановительные работы, будут отобраны посредством открытого тендера в соответствии с процедурами закупок ПРООН.

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра

ЕС поддержит восстановление десяти культурных и исторических объектов на обоих берегах Днестра
  • Вчера, 19:46
  • DTV
  • Просмотров: 41
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