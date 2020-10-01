Новый украинский государственный праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о Дне территориальной обороны Украины, который будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.
Как пояснили в президентской администрации, глава государства ввел этот день, учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций, пишет korrespondent.net.
"Сегодня наша сверхважная цель - достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Напомним, в октябре 2019 г министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что министерство разрабатывает новую концепцию территориальной обороны. korrespondent.net