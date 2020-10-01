Замглавы администрации президента РФ отметил, что более 60% российских поставок в Молдавию приходится на минеральные продукты, при этом в молдавском экспорте свыше 70% - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Молдова и Россия, которая является одним из главных торговых партнеров республики, должны диверсифицировать структуру товарооборота.
Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак на двустороннем Форуме торгово-экономического сотрудничества, который проходит в режиме видеоконференции, передает tass.ru
"В российско-молдавских торгово-экономических отношениях остается немало проблем. Одна из них - это недостаточная диверсификация структуры товарооборота", - сказал Козак. Он привел данные, согласно которым более 60% российских поставок в Молдову приходится на минеральные продукты, при этом в молдавском экспорте свыше 70% - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. "Задача по диверсификации, выявление новых точек роста - основная цель", - подчеркнул он.
Как отметил Козак, при поддержке руководства двух стран торгово-экономические отношения между ними стали динамично развиваться. В 2019 году товарооборот вырос более чем на 5% и достиг $1,6 млрд, объем накопленных российских инвестиций в экономику Молдовы превысил $1 млрд.
Свои коррективы внесла пандемия коронавируса. "Однако развитие сотрудничества в рамках исторически сложившихся на постсоветском пространстве экономических связей видится наиболее эффективным путем преодоления этого кризиса. Россия готова всеми доступными способами содействовать этому. Мы искренне желаем видеть братскую Молдову благополучной и процветающей", - добавил Козак.
Он напомнил, что в 2019 году по просьбе президента Молдовы Игоря Додона были установлены нулевые ставки на ввозные пошлины по важнейшим наименованиям продукции молдавских сельхозпроизводителей, что повлекло рост экспорта этих товаров на 20% в первом полугодии 2020 года. Ведется работа по созданию торгово-логистического хаба для сельхозпродукции, который должен стать дополнительным механизмом для сокращения издержек и наращивания объемов поставок молдавских товаров в Россию, сказал Козак.