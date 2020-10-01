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Козак считает, что Молдавии и России необходимо диверсифицировать товарооборот

Козак считает, что Молдавии и России необходимо диверсифицировать товарооборот

Замглавы администрации президента РФ отметил, что более 60% российских поставок в Молдавию приходится на минеральные продукты, при этом в молдавском экспорте свыше 70% - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье

Молдова и Россия, которая является одним из главных торговых партнеров республики, должны диверсифицировать структуру товарооборота.

Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ, спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак на двустороннем Форуме торгово-экономического сотрудничества, который проходит в режиме видеоконференции, передает tass.ru

"В российско-молдавских торгово-экономических отношениях остается немало проблем. Одна из них - это недостаточная диверсификация структуры товарооборота", - сказал Козак. Он привел данные, согласно которым более 60% российских поставок в Молдову приходится на минеральные продукты, при этом в молдавском экспорте свыше 70% - продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. "Задача по диверсификации, выявление новых точек роста - основная цель", - подчеркнул он.

Как отметил Козак, при поддержке руководства двух стран торгово-экономические отношения между ними стали динамично развиваться. В 2019 году товарооборот вырос более чем на 5% и достиг $1,6 млрд, объем накопленных российских инвестиций в экономику Молдовы превысил $1 млрд.

Свои коррективы внесла пандемия коронавируса. "Однако развитие сотрудничества в рамках исторически сложившихся на постсоветском пространстве экономических связей видится наиболее эффективным путем преодоления этого кризиса. Россия готова всеми доступными способами содействовать этому. Мы искренне желаем видеть братскую Молдову благополучной и процветающей", - добавил Козак.

Он напомнил, что в 2019 году по просьбе президента Молдовы Игоря Додона были установлены нулевые ставки на ввозные пошлины по важнейшим наименованиям продукции молдавских сельхозпроизводителей, что повлекло рост экспорта этих товаров на 20% в первом полугодии 2020 года. Ведется работа по созданию торгово-логистического хаба для сельхозпродукции, который должен стать дополнительным механизмом для сокращения издержек и наращивания объемов поставок молдавских товаров в Россию, сказал Козак.

tass.ru
  • Сегодня, 20:39
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