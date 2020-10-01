В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики № 22-3-VI от 14 февраля 2020 года «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» (САЗ 20-7), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2020 года № 61 «Об утверждении Положения о порядке оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья», Государственная администрация города Бендеры принимает заявления на предоставление государственной поддержки молодым семьям, принадлежащим к категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях:
- а) врачи, работающие в МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр»; - б) педагоги, работающие в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях образования г. Бендеры, с. Гыска, с. Протягайловка (УНО г. Бендеры).
Вышеуказанными нормативными актами определено, что правом на получение государственной субсидии может воспользоваться гражданин Приднестровской Молдавской Республики, соответствующий следующим требованиям:
1. достигший возраста не более 35 (тридцати пяти) лет в день обращения в ведомственную комиссию за получением государственной субсидии;
2. постоянно проживающий на территории Приднестровской Молдавской Республики на основании регистрации по месту жительства или временно проживающий на территории Приднестровской Молдавской Республики на основании регистрации по месту пребывания сроком на 1 (один) год и более;
3. работающий по трудовому договору в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней, на территории Приднестровской Молдавской Республики или проходящий государственную службу в Приднестровской Молдавской Республике;
4. отсутствие у него в частной или общей с иными лицами собственности жилья на протяжении предшествующих дню обращения за государственной субсидией 3 (трех) лет, а также невыплаченного кредита на покупку жилья;
5. супруг (супруга) не должен (не должна) иметь в частной или общей с иными лицами собственности жилья на протяжении предшествующих дню обращения за государственной субсидией 3 (трех) лет, а также невыплаченного кредита на покупку жилья;
6. являющийся членом молодой семьи (молодая семья - семья в первые 5 (пять) лет после заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, а также неполная семья, состоящая из родителя, не достигшего 35-летнего возраста, и несовершеннолетнего ребенка.
Государственная субсидия предоставляется в рублях ПМР молодым семьям:
1. не имеющим детей – в сумме, эквивалентной 10 000 долларов США; 2. с одним ребенком – в сумме, эквивалентной 12 000 долларов США; 3. с двумя и более детьми – в сумме, эквивалентной 14 000 (четырнадцати тысячам) долларов США.
Порядок предоставления государственной поддержки
Граждане, имеющие право на получение государственной субсидии, подают заявление в ведомственную комиссию. Одновременно с заявлением гражданин предоставляет следующие документы:
1. заявление в произвольной форме в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов) с отметкой о согласии заявителя и его супруга (супруги) на обработку персональных данных в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 16 апреля 2010 года № 53-З-IV «О персональных данных»;
2. копию документов, удостоверяющих личность заявителя, его супруга (супруги), с указанием места регистрации по месту жительства (прописки);
3. копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
4. копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
5. копию трудовой книжки заявителя, его супруга (супруги), заверенную в установленном порядке (для работающих по трудовым договорам);
6. документы, подтверждающие отсутствие у заявителя, его супруга (супруги) невыплаченного кредита на покупку жилья.
Дополнительная информация по телефону: 0 (552) 2-34-86.