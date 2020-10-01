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Стали известны все группы Лиги чемпионов
Определились все восемь групп Лиги чемпионов.
Сегодня, 1 октября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
По итогам церемонии все 32 команды были определены в 8 групп, в которых будут вести борьбу за выход в плей-офф турнира.
Вашему вниманию все группы Лиги чемпионов-2020/21:
Группа А:
Бавария (Германия)
Атлетико Мадрид (Испания)
Зальцбург (Австрия)
Локомотив Москва (Россия)
Группа В:
Реал Мадрид (Испания)
Шахтер Донецк (Украина)
Интер (Италия)
Боруссия М (Германия)
Группа С:
Порту (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Олимпиакос (Греция)
Марсель (Франция)
Группа D:
Ливерпуль (Англия)
Аякс (Нидерланды)
Аталанта (Италия)
Мидтьюлланд (Дания)
Группа Е:
Севилья (Испания)
Челси (Англия)
Краснодар (Россия)
Ренн (Франция)
Группа F:
Зенит (Россия)
Боруссия Д (Германия)
Лацио (Италия)
Брюгге (Бельгия)
Группа G:
Ювентус (Италия)
Барселона (Испания)
Динамо Киев (Украина)
Ференцварош (Венгрия)
Группа Н:
ПСЖ (Франция)
Манчестер Юнайтед (Англия)
РБ Лейпциг (Германия)
Истанбул Башакшехир (Турция)
Первый тур группового этапа состоится 20-21 октября, а заключительный шестой этап проведут 8-9 декабря.
korrespondent.net
- Сегодня, 20:57
- DTV
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