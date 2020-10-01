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Эрдоган взял соцсети под контроль

Эрдоган взял соцсети под контроль

В Турции начинается новая эра жестких ограничений в соцсетях, грозящих лишить страну Facebook и Twitter: с 1 октября вступает в силу закон вслед за волной репрессий в отношении оппозиционных газет и телеканалов.

До последнего времени соцсети в Турции оставались местом свободного выражения мнений, передает euronews.com
Нововведения, усиливающие контроль за ними властей и ужесточающие цензуру, вызвали волну критики со стороны правозащитников и многих граждан страны:

"Я считаю, что не должно быть никаких ограничений на получение новостей, - говорит эта студентка, - потому что мы обычно узнаем обо всём, что происходит в стране, в соцсетях. Телевидение теперь отошло на второй план. Сегодня даже люди старше 65 лет имеют аккаунты в Facebook и узнают обо всем в соцсетях".

"Мы и так уже следим за тем, что говорим, - принаётся этот молдой человек. - У нас есть такое выражение: "С Силиври (это стамбульская тюрьма) холодно". Когда мы собираемся сказать что-то, что может быть использовано против нас, мы говорим: "В Силиври холодно". Мы всегда думаем о последствиях, когда говорим о политике - вдруг нас подслушивают?"

Сторонники нововведений говорят, что они призваны предотвратить нарушение личных прав в соцсетях.

Документ предписывает платформам с более чем 1 млн пользователей открыть офисы в Турции для облегчения выполнения решений местных судов об удалении оскорбительного, по их мнению, контента в течении 48 часов. В противном случае им грозят запрет на рекламу, штраф до 40 млн турецких лир (это около 4,4 млн евро) и, что особенно важно, ограничение пропускной способности интернета вплоть до 90%.

От владельцев соцсетей требуют также принять меры для локального хранения пользовательских данных, хотя этот пункт был вынесен из окончательной версии законопроекта.


euronews.com
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