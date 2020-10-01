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Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху

Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Карабаху

Президенты России, Франции и США сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Текст заявления приводится на сайте Кремля в четверг, 1 октября.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», — говорится в документе.

Лидеры трех стран призвали руководителей Армении и Азербайджана возобновить переговоры по урегулированию ситуации при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пишет lenta.ru.

Стороны также выразили соболезнования семьям убитых и раненых.

Ранее в четверг российский лидер обсудил с членами Совета Безопасности бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и выразил крайнюю обеспокоенность.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций, Армения же обвиняет азербайджанских военнослужащих в нападении на Арцах.
lenta.ru
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