Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств 27 стран Евросоюза договорились по санкционному списку за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии.
"Мы решили имплементировать санкции, которые ранее разработали", - сказал Мишель в ночь на пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита Евросоюза, передает interfax.ru Он уточнил, что в санкционный список войдут около 40 человек, но не стал называть имена.
По словам Мишеля, санкции вступят в силу уже в пятницу - сразу после утверждения в письменной форме.
Ранее в сентябре страны ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии. Тогда камнем преткновения стала позиция Кипра, который требовал наряду с Белоруссией наложить санкции и на Турцию за ее буровые работы в восточном Средиземноморье.
29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора, и еще шести высокопоставленных представителей белорусских властей.
В Белоруссии второй месяц продолжаются протесты против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов и считает их сфальсифицированными.
Акции протеста в белорусских городах жестко подавлялись силовиками, в том числе с использованием спецсредств - резиновых пуль, светошумовых гранат. От участников акций поступали многочисленные жалобы на избиения при задержаниях и в изоляторах временного содержания.
На прошлой неделе в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей. Вскоре после церемонии несколько стран заявили, что не признают Лукашенко законным президентом Белоруссии.