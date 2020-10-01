Dnestr.TV

 
0

Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств 27 стран Евросоюза договорились по санкционному списку за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии.

"Мы решили имплементировать санкции, которые ранее разработали", - сказал Мишель в ночь на пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня работы саммита Евросоюза, передает interfax.ru
Он уточнил, что в санкционный список войдут около 40 человек, но не стал называть имена.

По словам Мишеля, санкции вступят в силу уже в пятницу - сразу после утверждения в письменной форме.

Ранее в сентябре страны ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии. Тогда камнем преткновения стала позиция Кипра, который требовал наряду с Белоруссией наложить санкции и на Турцию за ее буровые работы в восточном Средиземноморье.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора, и еще шести высокопоставленных представителей белорусских властей.

В Белоруссии второй месяц продолжаются протесты против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов и считает их сфальсифицированными.

Акции протеста в белорусских городах жестко подавлялись силовиками, в том числе с использованием спецсредств - резиновых пуль, светошумовых гранат. От участников акций поступали многочисленные жалобы на избиения при задержаниях и в изоляторах временного содержания.

На прошлой неделе в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей. Вскоре после церемонии несколько стран заявили, что не признают Лукашенко законным президентом Белоруссии.

interfax.ru
  • Сегодня, 05:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Казаки России поздравляют Приднестровье!
  • День, наполненный особым смыслом
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Наградили лучших бендерчан

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Казаки России поздравляют Приднестровье!
  • День, наполненный особым смыслом
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Наградили лучших бендерчан
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна