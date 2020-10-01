Средства будут направлены на реализацию проектов в сотрудничестве с канадскими организациями. Власти Канады предоставят Украине более 4,3 миллиона канадских долларов (около 3,3 миллиона долларов США) для поддержки реформы сектора обороны. Об этом заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань, сообщило в четверг, 1 октября, агентство Укринформ.
"Канада остается надежным партнером Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Мы решительно настроены продолжить сотрудничество в достижении будущего, которое заслуживает украинский народ", - отметил министр.
В ведомстве уточнили, что выделенные средства будут направлены на реализацию проектов в сотрудничестве с канадскими организациями Parliamentary Center и Alinea International, что "усилит способность украинских парламентских комитетов просматривать и принимать законодательство, необходимое для реформы сектора безопасности", а также "улучшит его управление и демократическую подотчетность", пишет korrespondent.net.
Ранее сообщалось, что Канада в течение трех лет направит 1,5 миллиона долларов США на укрепление потенциала Нацполиции Украины. korrespondent.net