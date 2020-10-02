Украинская прокуратура намерена добиться от России выдачи экс-президента страны Виктора Януковича для отбывания наказания по делу о госизмене.
Ранее киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, по которому бывший глава государства заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Решение вступило в силу, передает ria.ru
На вопрос РИА Новости, будет ли Украина требовать экстрадиции Януковича, руководитель группы прокуроров по этому делу Руслан Кравченко ответил утвердительно.
"Будем", — заявил он.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Украинский парламент внес изменения в конституцию и назначил новые президентские выборы, на которых впоследствии победил Петр Порошенко.
В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес Януковичу приговор по делу о государственной измене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет тюремного заключения. Адвокаты экс-президента подали апелляционные жалобы. По словам самого Януковича, судебный процесс был "политическим заказом". Политик также заявил, что на судей по его делу оказывалось давление.