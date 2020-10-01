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Порошенко госпитализирован с воспалением легких

Порошенко госпитализирован с воспалением легких

Петр Порошенко и одна из его дочерей находятся в киевской больнице, которая лечит больных коронавирусом.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко госпитализирован с двусторонним воспалением легких вскоре после того, как у него обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко в видеообращении, обнародованном в субботу, 3 октября, пишет korrespondent.net.

По ее словам, на сегодня коронавирусом болеет сам Порошенко и одна из их дочерей.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля, и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко соблюдает прописанный протокол лечения", – отметила Марина Порошенко.


korrespondent.net
  • Вчера, 18:47
  • DTV
  • Просмотров: 38
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