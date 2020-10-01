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В Приднестровье 2021-й объявлен Годом молодежи

В Приднестровье 2021-й объявлен Годом молодежи

В Приднестровье 2021-й объявлен Годом молодежи. Соответствующий Указ подписал сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский.

Глава государства поручил Правительству до 1 декабря разработать республиканский план мероприятий по проведению в Приднестровье Года молодежи.

Некоммерческим организациям, общественным объединениям, инициативным группам граждан предложено направить свои предложения в рамках подготовки плана мероприятий по проведению Года молодёжи, а также принять участие в его реализации.

Кроме того, планируется организовать конкурс на разработку логотипа Года молодёжи, который затем будет направлен на согласование Президенту.

novostipmr.com
  • Вчера, 18:52
  • DTV
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