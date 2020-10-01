В Приднестровье 2021-й объявлен Годом молодежи. Соответствующий Указ подписал сегодня Президент ПМР Вадим Красносельский.
Глава государства поручил Правительству до 1 декабря разработать республиканский план мероприятий по проведению в Приднестровье Года молодежи.
Некоммерческим организациям, общественным объединениям, инициативным группам граждан предложено направить свои предложения в рамках подготовки плана мероприятий по проведению Года молодёжи, а также принять участие в его реализации.
Кроме того, планируется организовать конкурс на разработку логотипа Года молодёжи, который затем будет направлен на согласование Президенту.