Вероятнее всего, причиной экологического ЧП стало химическое загрязнение воды. Все побережье буквально усыпано мертвыми морскими животными. Как сообщают экологи, "дно усеяно трупами морских животных, а рыбы будто сварены в кипятке". В районе пляжа вода изменила цвет и стала небезопасной. По словам очевидцев, у людей после купания в этой воде появилось раздражение на коже, сухость в глазах, ухудшение зрения, першение, рвота, слабость, температура. Все это может свидетельствовать об отравлении фенолом, предполагают экологи. Анализы воды показали превышение нормы содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза.
Масштаб загрязнения до сих пор не определен, а также и источник загрязнения пока неизвестен. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку проб воды, пишет rosbalt.ru.
С требованием немеделенного расследования причин загрязнения и принятия мер экологи обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру.