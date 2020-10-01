Dnestr.TV

 
0

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Вероятнее всего, причиной экологического ЧП стало химическое загрязнение воды. Все побережье буквально усыпано мертвыми морскими животными. Как сообщают экологи, "дно усеяно трупами морских животных, а рыбы будто сварены в кипятке". В районе пляжа вода изменила цвет и стала небезопасной. По словам очевидцев, у людей после купания в этой воде появилось раздражение на коже, сухость в глазах, ухудшение зрения, першение, рвота, слабость, температура. Все это может свидетельствовать об отравлении фенолом, предполагают экологи. Анализы воды показали превышение нормы содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов - в два раза.

Масштаб загрязнения до сих пор не определен, а также и источник загрязнения пока неизвестен. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку проб воды, пишет rosbalt.ru.

С требованием немеделенного расследования причин загрязнения и принятия мер экологи обратились в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру.



Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных

Экологическая катастрофа. Пляжи Камчатки стали кладбищем морских животных
  • Вчера, 19:12
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • Наградили лучших бендерчан
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • Наградили лучших бендерчан
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна