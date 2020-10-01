В этом и следующем году в республике на улицах городов планируется установить тактильную плитку. Правительство ПМР утвердило план-график проведения работ по городам и районам.
Отметим, что тактильное покрытие появится у пешеходных переходов и перекрестков для удобства людей с ограниченными возможностями по зрению. Поручение об установке такой плитки в начале этого года дал Президент ПМР Вадим Красносельский.
Первым населенным пунктом республики, в котором уложили тактильную плитку, стала Рыбница. Ею оборудовали отдельные участки улиц Ленина, Маяковского, Кирова, Победы и Комсомольской. Эти работы планируют проводить и в дальнейшем, пишет novostipmr.com.
В этом году, согласно плану-графику, наземные указатели начнут обустраивать в Каменке, а в 2021-м - в Бендерах, Тирасполе, Дубоссарах, Днестровске и Слободзее.
Работы по обустройству наземных указателей финансируются из Дорожного фонда.
Как отметила в интервью ИА «Новости Приднестровья» заместитель начальника Главного управления строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Минэкономразвития – начальник управления дорожного хозяйства Эльвира Бехта, участки, где необходима тактильная плитка, определили госадминистрации совместно с представителями местных обществ слепых. Как правило, это места компактного проживания незрячих или слабовидящих граждан, уточнила Эльвира Бехта. По ее словам, в ходе проведения работ участки могут актуализироваться.
Минэкономразвития изучает возможность производства данного вида покрытия внутри Приднестровья. Запросы были отправлены на пять предприятий, которые производят тротуарную плитку, рассказала начальник управления дорожного хозяйства.
«В принципе, все они выразили готовность заниматься таким производством. Для этого есть оборудование. Необходимо только закупить специальные формы», – отметила Эльвира Бехта.
Первые шаги в этом направлении уже сделала одна из рыбницких компаний. Тактильная плитка, произведенная на этом предприятии, установлена на некоторых улицах северной столицы.
Тактильная плитка является одним из самых популярных видов наземных указателей. За счет рисунка рельефной поверхности (конусы и полосы) плитка помогает незрячему «увидеть» свой путь движения и возникающие препятствия.