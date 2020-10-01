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Европейский центробанк может запустить "цифровой евро"

Европейский центробанк может запустить "цифровой евро"

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты - "цифрового евро".

Как заявила в пятницу, 2 октября, глава ЕЦБ Кристин Лагард, чтобы обеспечить доверие граждан к евро как валюте, Европейскому центробанку необходимо быть готовым к работе в цифровом веке, передает delfi.lv

Из представленного 2 октября доклада специалистов ЕЦБ на тему возможности введения в оборот цифровой версии единой европейской валюты следует, что она помогла бы лучше удовлетворить спрос на электронные платежные средства и составила бы конкуренцию частным криптовалютам, таким как биткоин. При этом цифровой евро стал бы лишь дополнением к традиционным, наличным деньгам, но не их заменой, подчеркивают эксперты.

В то же время цифровой евро позволил бы гражданам хранить свои сбережения непосредственно в ЕЦБ. На данный момент такая возможность есть лишь у кредитных организаций, таких как банки, правительства и другие центробанки. Именно это вызывает опасения у некоторых экспертов: ведь в случае очередного кризиса население сможет забрать все накопленные средства из коммерческих банков, перевести их в ЕЦБ и тем самым усугубить положение.

Ожидается, что в ближайшие недели ЕЦБ начнет внутреннее тестирование цифровой валюты, а также будет проводить опросы граждан ЕС и экспертов из области науки и финансов на предмет одобрения ими идеи введения единой европейской цифровой валюты. Решение о выпуске цифрового евро или отказа от этого проекта будет принято в середине 2021 года.

delfi.lv
  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 43
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