Столица Нагорного Карабаха получила серьёзные повреждения в результате ракетного обстрела сегодня, 4 октября, с азербайджанской стороны. С утра Степанакерт подвергся нескольким ракетным обстрелам. Накануне город уже был атакован противником и на несколько часов оказался полностью обесточен.
По данным на утро воскресенья, полностью или частично разрушены здания, сгорело множество машин. Информации о пострадавших пока нет.
Местные власти сообщали 2 октября об одном погибшем и 11 раненых жителях карабахской столицы в результате осуществлённого в тот день обстрела.
Ранее в воскресенье президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян заявил, что после ударов азербайджанской армии по гражданским целям, в том числе и в Степанакерте, вся ответственность за происходящее лежит на Баку.
Азербайджан в свою очередь сообщает об обстрелах армянскими войсками населённых пунктов республики. Так, накануне вечером, 3 октября, был нанесён удар по городу Бейлаган, административному центру одноимённого района, расположенного на Карабахской равнине, в 20 км от азербайджанской железнодорожной станции Дашбурун.
Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации eadaily.com