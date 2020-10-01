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«Шериф» разгромил «Зимбру» и продолжил беспроигрышную серию

«Шериф» разгромил «Зимбру» и продолжил беспроигрышную серию

13-й тур чемпионата Молдавии и 12-я победа кряду. «Шериф» укрепил лидирующие позиции в турнирной гонке. Очередные три очка наш чемпион отобрал у кишиневских «Зубров».

«Я до игры рассказал своим игрокам историю молдавского футбола. Помню, как «Зимбру» когда-то играл с «Хайдуком», поэтому сказал ребятам, что эту команду надо уважать. По традиции для «Шерифа» это самый принципиальный соперник», - отметил главный тренер ФК «Шериф» Зоран Зекич.

Счет открыл Кестон Джулиен. Голевую феерию продолжил Фрэнк Кастанеда. Колумбийский нападающий подтвердил статус лучшего бомбардира чемпионата – забил 11-й мяч за «Шериф». До конца матча преимущество хозяев увеличили Ричард Гадзе и Петер Уилсон. В итоге 4:0 – уверенная победа команды Зорана Зекича.

«Как только начали больше двигаться и открываться в глубине, многое стало получаться. Слава Богу, что забили два гола за две минуты», - сказал после игры наставник «Шерифа».

Следующий тур состоится 17 октября. Нас ждёт ещё один принципиальный соперник – оргеевский «Милсами». «Шериф» проведёт матч на домашнем поле.

novostipmr.com
  • Сегодня, 09:59
  • DTV
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