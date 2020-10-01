Dnestr.TV

 
0

Ученый предупредил о пробуждении на Земле супервулкана

Ученый предупредил о пробуждении на Земле супервулкана

Кальдеру, расположенную внутри Йеллоустонского национального парка, называют супервулканом из-за ее способности спровоцировать катастрофические последствия для Земли в случае извержения. Геологическая служба США (USGS) постоянно следит за этим районом, но ученый Брайан Уолш нарисовал мрачную картину, которую в будущем может увидеть планета, пишет profile.ru.

«Сначала начнется серия землетрясений, которые будут становится все сильнее. Это будет признаком того, что магма устремляется к поверхности. Давление будет расти до тех пор, пока, магма, как шампанское в бутылке, которую сильно встряхивают, не прорвется сквозь землю титаническим извержением. В результате в воздухе окажется большое количество токсичных веществ», – рассказал он.

«Это будет продолжаться несколько дней, и Йеллоустон погрузится в лаву в радиусе сорока миль (67 км)», – добавил он.

Уолш предупредил, что шлейф из пепла, лавы и вулканических газов Йеллоустоуна достигнет высоты не менее 15 миль (24 км) в высоту и пройдет через Северную Америку. «Больницы захлебнутся жертвами, кашляющими кровью, поскольку силикат в пепле будет резать их легкие», – отметил он.

Но хуже всего то, что пепел может отравить посевы и вызвать вулканическую зиму во всем мире, при которой глобальные средние температуры могут упасть на 8 градусов Цельсия на десятилетие. По словам ученого, «ни один уголок континентальной части США не укроется от супервулкана».
profile.ru
  • Сегодня, 10:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • Наградили лучших бендерчан
  • С днём рождения, Гиска!
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • Наградили лучших бендерчан
  • С днём рождения, Гиска!
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна