Кальдеру, расположенную внутри Йеллоустонского национального парка, называют супервулканом из-за ее способности спровоцировать катастрофические последствия для Земли в случае извержения. Геологическая служба США (USGS) постоянно следит за этим районом, но ученый Брайан Уолш нарисовал мрачную картину, которую в будущем может увидеть планета, пишет profile.ru.
«Сначала начнется серия землетрясений, которые будут становится все сильнее. Это будет признаком того, что магма устремляется к поверхности. Давление будет расти до тех пор, пока, магма, как шампанское в бутылке, которую сильно встряхивают, не прорвется сквозь землю титаническим извержением. В результате в воздухе окажется большое количество токсичных веществ», – рассказал он.
«Это будет продолжаться несколько дней, и Йеллоустон погрузится в лаву в радиусе сорока миль (67 км)», – добавил он.
Уолш предупредил, что шлейф из пепла, лавы и вулканических газов Йеллоустоуна достигнет высоты не менее 15 миль (24 км) в высоту и пройдет через Северную Америку. «Больницы захлебнутся жертвами, кашляющими кровью, поскольку силикат в пепле будет резать их легкие», – отметил он.
Но хуже всего то, что пепел может отравить посевы и вызвать вулканическую зиму во всем мире, при которой глобальные средние температуры могут упасть на 8 градусов Цельсия на десятилетие. По словам ученого, «ни один уголок континентальной части США не укроется от супервулкана». profile.ru