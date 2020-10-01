Dnestr.TV

 
0

Бейсбольный триумф приднестровцев в Чехии (видео)

Бейсбольный триумф приднестровцев в Чехии (видео)

«Пражская неделя бейсбола» - уже евроклассика. Проводится с 1979 года и собирает клубы со всего континента. В этом сезоне пандемия поменяла календарный тренд с лета на осень. На бейсбольный подиум вместо восьми вышли четыре команды. В их числе сборная России. В её составе трое приднестровцев: аутфилдер Константин Порхун, питчеры Пётр и Вадим Балан, сообщает novostipmr.com.

«Это очень статусный европейский турнир. Три года подряд в нём лидировали интернациональные звёзды бейсбола. В прошлом году мы им проиграли в полуфинале. В этом – обошли в ½ финала. Для нас было очень важно завоевать первый победный кубок в Чехии», - рассказывает питчер сборной России, тираспольчанин Вадим Балан.

Сборная России в финале обыграла хозяев турнира – команду Чехии – со счётом 9:5. Вместе с первым пражским золотом в историю евробейсбола вошли и наши игроки.


Российские бейсболисты вырывают победу у чехов в дополнительном 10-м иннинге и радуются победе

Бейсбольный сезон завершён. Из-за COVID-ситуации для российской сборной это был первый и последний международный трофей в нынешнем году. После перерыва начнётся подготовка к новому сезону.
novostipmr.com
  • Вчера, 18:22
  • DTV
  • Просмотров: 34
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Граждане Молдовы, живущие за границей и в Приднестровье ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Украина запретила въезд иностранцам, следующим через ст ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Граждане Молдовы, живущие за границей и в Приднестровье ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна