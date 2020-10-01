«Пражская неделя бейсбола» - уже евроклассика. Проводится с 1979 года и собирает клубы со всего континента. В этом сезоне пандемия поменяла календарный тренд с лета на осень. На бейсбольный подиум вместо восьми вышли четыре команды. В их числе сборная России. В её составе трое приднестровцев: аутфилдер Константин Порхун, питчеры Пётр и Вадим Балан, сообщает novostipmr.com.
«Это очень статусный европейский турнир. Три года подряд в нём лидировали интернациональные звёзды бейсбола. В прошлом году мы им проиграли в полуфинале. В этом – обошли в ½ финала. Для нас было очень важно завоевать первый победный кубок в Чехии», - рассказывает питчер сборной России, тираспольчанин Вадим Балан.
Сборная России в финале обыграла хозяев турнира – команду Чехии – со счётом 9:5. Вместе с первым пражским золотом в историю евробейсбола вошли и наши игроки.
Российские бейсболисты вырывают победу у чехов в дополнительном 10-м иннинге и радуются победе
Бейсбольный сезон завершён. Из-за COVID-ситуации для российской сборной это был первый и последний международный трофей в нынешнем году. После перерыва начнётся подготовка к новому сезону. novostipmr.com