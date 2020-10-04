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В Германии открыли памятник Горбачеву

В Германии открыли памятник Горбачеву

Первый в Германии памятник президенту СССР Михаилу Горбачеву открыли в городе Дессау-Рослау.

По заявлению властей города, монумент был открыт в честь политика, который «создал свою деятельность в условиях перестройки и гласности, и это затем позволило осуществиться мирной революции в ГДР в 1989 году и германскому единству в 1990 году», передает gazeta.ru

Памятник шагающего Горбачева выполнен в полный рост. Инициатором его создания стал обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас. Памятник создал скульптор Бернд Гёбель из Галле, он был установлен за счет пожертвований жителей Дессау-Рослау. Монумент расположится перед ратушей города.

Стоит отметить, что до сих пор памятника Горбачеву в полный рост в Германии не было. Ранее был установлен только бюст политика.

В Германии открыли памятник Горбачеву

В Германии открыли памятник Горбачеву

В Германии открыли памятник Горбачеву

В Германии открыли памятник Горбачеву

В Германии открыли памятник Горбачеву

gazeta.ru
  • Вчера, 18:26
  • DTV
  • Просмотров: 48
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