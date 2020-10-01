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WWF России предложил из космоса оценить загрязнение вод на Камчатке

WWF России предложил из космоса оценить загрязнение вод на Камчатке

Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) предлагают организовать оперативный мониторинг из космоса за ситуацией с загрязнением вод акватории Халактырского пляжа на Камчатке.

Как сообщил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, слова которого приводит пресс-службе организации, на данный момент есть несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но пока у экспертов недостаточно оснований, чтобы выбрать и озвучить одну из них, передает interfax.ru

Специалисты WWF России изучают и анализируют информацию, связанную с инцидентом, чтобы помочь как можно скорее ликвидировать загрязнение и минимизировать его последствия, добавили в сообщении.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили превышение допустимых норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. В понедельник, 5 октября, будут известны результаты проб воды, которые были взяты в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.
interfax.ru
  • Вчера, 18:29
  • DTV
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