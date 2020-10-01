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Ученые рассказали о преимуществе письма от руки

Ученые рассказали о преимуществе письма от руки

Детям необходимо больше писать от руки, начиная с младших классов школы, настаивают специалисты.

Специалисты Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU) в ходе исследования доказали, что Дети и взрослые учатся эффективнее и лучше запоминают информацию, когда пишут от руки. Об этом пишет New Atlas.

Чтобы доказать это, профессор NTNU Одри ван дер Меер и ее коллеги провели два исследования. Первое прошло в 2017 году, в нем приняли участие 20 студентов. Второе состоялось в 2020 году, в этом исследовании были задействованы 12 взрослых и 12 детей.

“Когда вы ведете ручкой по бумаге, пишете буквы и слышите звук, который издаете во время письма, вы испытываете больше чувств. Эти переживания создают контакт между различными частями мозга и открывают его для обучения”, - поясняют исследователи.

Похожая активность возникает во время рисования, но во время печати ничего подобного нет, пишет korrespondent.net.

“Обучение письму от руки немного более медленный процесс, но для ребенка важно пройти эту утомительную фазу, - объяснила Одри ван дер Мер, руководитель исследования. - Сложные движения рукой и правильное написание букв полезны по нескольким причинам. Если вы используете клавиатуру, вы делаете одно и то же движение для всех букв. При письме требуется контроль за малой моторикой и чувствами. Важно приводить мозг в состояние обучения как можно чаще”.

Исследователи подчеркивают, что они ни в коем случае не призывают отказаться от цифровых устройств в образовании. Они лишь указывают на существование разницы между нейронными процессами и методом записи информации. Один из которых настраивает мозг на обучение, а другой - нет.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:35
  • DTV
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