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Президент Азербайджана назвал виновных в конфликте с Арменией

Президент Азербайджана назвал виновных в конфликте с Арменией

Виновниками сложившейся в Нагорно-Карабахской Республике ситуации являются руководство Армении и ряд европейских государств, проявлявших равнодушие к проблеме.

Об этом в своём обращении к народу Азербайджана, транслировавшемся по государственному телеканалу AzTV, заявил президент республики Ильхам Алиев, передает life.ru

По словам Алиева, Азербайджан намеревался мирным путём решить конфликт и 30 лет жил с надеждой на то, что мировое сообщество обратит внимание и договорится по этому вопросу. Глава республики отметил, что Баку планировал лишь вернуть землю, которая принадлежит Азербайджану, и не претендовал на чужие территории.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.

life.ru
  • Сегодня, 07:36
  • DTV
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