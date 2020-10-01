Виновниками сложившейся в Нагорно-Карабахской Республике ситуации являются руководство Армении и ряд европейских государств, проявлявших равнодушие к проблеме.
Об этом в своём обращении к народу Азербайджана, транслировавшемся по государственному телеканалу AzTV, заявил президент республики Ильхам Алиев, передает life.ru
По словам Алиева, Азербайджан намеревался мирным путём решить конфликт и 30 лет жил с надеждой на то, что мировое сообщество обратит внимание и договорится по этому вопросу. Глава республики отметил, что Баку планировал лишь вернуть землю, которая принадлежит Азербайджану, и не претендовал на чужие территории.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, аргументировав этим право страны на самооборону.