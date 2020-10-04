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Украинцев возмутила возможная отмена пенсий

Украинцев возмутила возможная отмена пенсий

Заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможной отмене пенсий вызвало возмущение граждан страны в Сети.

Ранее глава украинского правительства признал, что через 15 лет социальные выплаты могут прекратиться из-за изменения демографического состава общества, передает ria.ru

По его словам, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться два пенсионера и у государства не будет денег. Он отметил, что правительство будет в состоянии обеспечивать граждан только небольшими социальными выплатами.

Это высказывание Шмыгаля спровоцировало негодование украинцев.

"С таким "зеуправлением" уже через год нечем будет платить пенсии. Не дай бог", — написали в комментариях.

"Попробуйте уменьшить себе зарплаты и прекратить воровать, может, получится не трогать бедных пенсионеров?!" — возмутилась пользовательница Сети.

"Годами пугать людей "прогнозами". Вы там, господа, наверху должны были думать о стране 25 часов в сутки. И не просто думать, а реально находить пути прогрессивного развития страны и обеспечения цивилизованной жизни ее населения", — отметил один из комментаторов.

"Я скажу, что все будет гораздо быстрее. В нашей стране молодежи нет места. Работу найти почти невозможно. А если и есть, то какие-то странные места. Вот так все и уедут. Украина будет похожа на те брошенные деревни, которых сейчас уйма", — написал другой.

"Если государство не может выполнять гарантированные конституцией функции, то мы, в свою очередь, не будем платить налоги", — пригрозили в комментариях.

Но нашлись и те, кто посмотрел на заявление Шмыгаля под другим углом.

"Финансовая грамотность населения решит эту проблему, а все комментарии выше показывают, что ее нам критически не хватает, а все потому, что власти это невыгодно", — отметил пользователь.

ria.ru
  • Сегодня, 07:38
  • DTV
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