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Экспорт винодельческой продукции Гагаузии в Россию может увеличиться

Экспорт винодельческой продукции Гагаузии в Россию может увеличиться

Винодельческие предприятия Гагаузии смогут увеличить экспорт своей продукции в Российскую Федерацию.

Руководство автономии обратилось в Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования с вопросом увеличения поставок винодельческой продукции на территорию Российской Федерации, сообщается на сайте управления внешних связей Гагаузии, пишет gagauzinfo.md

В этой связи Министерство финансов России приняло решение о расширении перечня таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций.

С 20 сентября полномочиями по совершению таможенных операций по фактическому контролю в отношении винодельческой продукции Республики Молдова были наделены Новороссийский западный таможенный пост, Новороссийский центральный таможенный пост и Новороссийский юго-восточный таможенный пост.

«Безусловно, данный факт благотворно повлияет на увеличение экспорта винодельческой продукции и развитие компаний местных производителей», - сообщается на сайте управления.

В этом году из-за продолжительной засухи количество урожая винограда уменьшилось, а его стоимость увеличилось. Как рассказали руководители винодельческих предприятий, стоимость их продукции в этом году будет выше, а качество вин – лучше.

gagauzinfo.md
  • Сегодня, 07:40
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