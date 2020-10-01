Винодельческие предприятия Гагаузии смогут увеличить экспорт своей продукции в Российскую Федерацию.
Руководство автономии обратилось в Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования с вопросом увеличения поставок винодельческой продукции на территорию Российской Федерации, сообщается на сайте управления внешних связей Гагаузии, пишет gagauzinfo.md
В этой связи Министерство финансов России приняло решение о расширении перечня таможенных органов, обладающих компетенцией по совершению таможенных операций.
С 20 сентября полномочиями по совершению таможенных операций по фактическому контролю в отношении винодельческой продукции Республики Молдова были наделены Новороссийский западный таможенный пост, Новороссийский центральный таможенный пост и Новороссийский юго-восточный таможенный пост.
«Безусловно, данный факт благотворно повлияет на увеличение экспорта винодельческой продукции и развитие компаний местных производителей», - сообщается на сайте управления.
В этом году из-за продолжительной засухи количество урожая винограда уменьшилось, а его стоимость увеличилось. Как рассказали руководители винодельческих предприятий, стоимость их продукции в этом году будет выше, а качество вин – лучше.