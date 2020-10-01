В ходе заседания Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса говорили о вступившем в силу временном запрете на проведение культурно-массовых и иных общественных мероприятий, в том числе на открытых площадках. Необходимой профилактической мерой является и приостановка приема пациентов медучреждениями, оказывающими лабораторно-поликлинические и лечебно-оздоровительные услуги.
Президенту доложили также о работе, проводимой для расширения коечного фонда инфекционных стационаров. В Слободзее и Рыбнице дополнительные места оборудуются на базе действующих госпиталей. Для нужд бендерчан филиал инфекционного центра развернут на площадке парканской СВА. С сегодняшнего дня пациентов с COVID-19 принимают и в новом коронавирусном госпитале, обустроенном в одном из корпусов оздоровительного лагеря «Спартак». Его вместимость – 150 человек. Еще почти столько же бессимптомных носителей вируса и пациентов с легкой формой течения болезни смогут разместить в палатах других корпусов лагеря после оснащения их обогревательными приборами. Говорили на совещании и о централизованной поставке тепла во все медстационары республики. Члены Оперштаба считают, что теплоснабжение должно быть запущено в этих учреждениях в ближайшее время. Профильным ведомствам и службам дано соответствующее поручение, сообщает пресс-служба Президента.
Президенту также сообщили о создании условий для несения службы в холодное время сотрудниками органов внутренних дел, задействованными на временных карантинных постах. Восемь из одиннадцати КПП нуждались в инфраструктурном благоустройстве. На их территории устанавливаются мобильные бытовые корпуса, которые будут обеспечены теплом и электричеством.
В ходе традиционного для заседаний Оперштаба отчета главврачей Президенту сообщили о вышедшем из строя эндоскопе бендерской больницы. Износ оборудования давно перешел критическую черту. Поломка не предполагает ремонта. Оставшийся в работе эндоскоп – 2014 года выпуска – тоже устарел. Необходимо срочно приобрести новую технику. Вадим Красносельский, отметив значимость этого вида оборудования, поручил изыскать возможность.
Говорили на заседании Оперативного штаба и о надбавках к окладам сотрудников сферы здравоохранения, работающих с коронавирусными пациентами. По поручению Президента в нормативно-правовой базе четко прописана градация размера доплат в зависимости от места и профиля выполняемой работы. Речь идет о сотрудниках госпиталей I, II, III уровней, службы скорой медицинской помощи и лабораторий. Надбавки являются мотивационным инструментом, подчеркнул Вадим Красносельский, добавив, что и контроль исполнения требований, предъявляемых к работникам инфекционных госпиталей и иных медучреждений, должен быть повышенным.
Обсуждали на совещании вопрос распределения средств, поступающих в ЛПУ в результате оказания платных услуг населению. На сегодняшний день 40% полученных доходов направляется на оплату труда сотрудников, задействованных в этой работе (80% – непосредственно исполнителям, 20% – содействующему персоналу), 60% полученных от пациентов средств тратят на нужды медучреждения. Предлагается откорректировать соотношение, утвердив пропорцию 60% на 40%. Президент отметил, что поддержит решение Минздрава. При этом Глава государства поручил провести точечные проверки на предмет исполнения данной нормы.